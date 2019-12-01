Balacera en pleno centro: Comando ataca a policías en Purépero, Michoacán, y desata fuerte operativo de seguridad 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 18:15:21

Purépero, Mich., a 20 de marzo de 2026.– El terror se apoderó de las calles la tarde de este viernes, luego de que un grupo de sujetos armados desatara una violenta agresión a balazos contra elementos de seguridad en pleno corazón del municipio.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:32 horas sobre la prolongación de la avenida Álvaro Obregón, cuando policías de la Guardia Civil y de la corporación municipal realizaban patrullajes de rutina. De pronto, sin previo aviso, fueron sorprendidos por ráfagas de arma de fuego que los obligaron a reaccionar de inmediato.

La alerta fue lanzada a través de grupos de coordinación policial, solicitando apoyo urgente ante la agresión directa contra los uniformados en las inmediaciones del centro de Purépero.

En cuestión de segundos, la zona se convirtió en un escenario de tensión. Los agentes repelieron el ataque, generándose un intercambio de disparos que alarmó a vecinos y comerciantes, quienes buscaron resguardarse ante el estruendo de las detonaciones.

Pese a la intensidad del enfrentamiento, de manera preliminar se informó que no hubo policías lesionados ni víctimas fatales, lo que evitó una tragedia mayor. Sin embargo, los agresores lograron darse a la fuga aprovechando la confusión.

Tras el ataque, se desplegó un fuerte operativo interinstitucional con la participación de diversas corporaciones de seguridad, que peinan la zona en busca de los responsables, sin que hasta el momento se reporten detenciones.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado confirmó los hechos y aseguró que se mantienen acciones tácticas para dar con los agresores, además de reforzar la presencia policial en la región.

Mientras tanto, el miedo persiste entre los habitantes, quienes vivieron minutos de angustia ante un nuevo episodio de violencia que sacude a este municipio michoacano.