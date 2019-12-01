Choque vehicular en Tacámbaro, Michoacán deja dos lesionados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Diciembre de 2025 a las 11:55:55

Tacámbaro, Michoacán, 14 de diciembre del 2025.- Un saldo de dos jóvenes lesionados, fue el que dejó el choque del auto en que viajaban contra un domicilio, hechos registrados en el libramiento Norte del municipio de Tacámbaro, Michoacán.

Al respecto se informó que fue esta madrugada que autoridades policiacas y servicios de emergencia, fueron alertados de que en el referido lugar se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio acudirían elementos de la Policía Municipal así como paramédicos de Protección Civil, quienes auxiliaron a dos jóvenes que estaban lesionados.

Entre tanto personal de tránsito se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial.