Choque vehicular en Maravatío, Michoacán, deja varios heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 10:49:15

Maravatío, Michoacán, a 14 de enero 2026.- Un saldo de varias personas heridas y cuantiosos daños materiales, fue el que dejó el choque entre un tráiler y una camioneta, hechos registrados en la autopista México-Guadalajara (Occidente) en este municipio.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que a la altura del kilómetro 183 de la referida carretera se había registrado un choque automovilístico.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a varias personas que estaban heridas.

Entre tanto personal de la Guardia Civil se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial, ello para deslindar responsabilidades.