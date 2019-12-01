Al menos un muerto tras ataque en bar de Villahermosa, Tabasco; hay un detenido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 12:17:43

Villahermosa, Tabasco, a 14 de enero 2026.- Una persona perdió la vida y otra más resultó herida tras un ataque armado en el bar La Vaquita, ubicado en la ciudad de Villahermosa, Tabasco.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente fatal se registró durante la noche del 13 de enero, dentro del establecimiento que se encuentra sobre la Avenida Constitución.

Según testigos, se escucharon al menos cinco disparos de arma de fuego y momentos después se pudo observar que varias personas huían del lugar.

Minutos después una ambulancia llegó al sitio, sin embargo, los paramédicos solo pudieron confirmar la muerte de un hombre, mientras que una mujer lesionada fue trasladada al hospital.

Además, policías municipales lograron capturar al presunto tirador, quien fue descrito como una persona que llevaba gorra y tiene tatuajes.