Choque vehicular en la Morelia-Zacapu deja un herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 10:16:14
Zacapu, Michoacán, 16 de enero del 2026.- El choque entre un camión de pasajeros y una camioneta dejó un saldo de una persona lesionada y daños materiales en la carretera Morelia-Zacapu.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carretera en las inmediaciones de Caratacua, se había registrado un choque automovilístico.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una persona que estaba herida.

Entre tanto personal del área de Peritos de Tránsito, se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial; es de mencionar que el chofer del camión de pajareros que participó en el percance, se dio a la fuga.

