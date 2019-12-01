Choque entre unidades del Metrobús deja al menos 12 heridos en CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2025 a las 13:48:09

Ciudad de México, a 27 de septiembre 2025.- Al menos 12 personas resultaron heridas en un accidente vial entre dos unidades del Metrobús de la Ciudad de México cerca de la estación Xola de la Línea 2, en la colonia Narvarte de la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con una tarjeta informativa del Sistema de Transporte Público capitalino, los hechos se desarrollaron sobre avenida Eje 4 sur dirección Tacubaya y que debido a la precipitación pluvial y al congestionamiento vial, el autobús 373, se impactó en la parte trasera debido a las dimensiones de ambas unidades.

“De inmediato ambos conductores dieron aviso al Centro de Control de Metrobús, donde se solicitaron servicios de emergencia para valorar a doce personas que resultaron lesionadas por este hecho”, detalló el documento.

Asimismo, la dependencia aseguró que no hubo ninguna afectación de gravedad entre los heridos.

“Ambas unidades se mantuvieron en el sitio. Al tiempo llegó el personal de Metrobús, de la aseguradora y la empresa operadora”, señaló el reporte.