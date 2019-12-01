Choque entre tren y autobús de pasajeros deja al menos 5 muertos y 23 heridos en Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2025 a las 11:47:22

Comonfort, Guanajuato, a 27 de septiembre 2025.- Al menos cinco personas perdieron la vida y 23 más resultaron heridas en un choque entre un autobús de pasajeros y un tren de carga, en el municipio de Comonfort, Guanajuato, informaron las autoridades estatales.

“Lamento profundamente el accidente ocurrido esta mañana en Comonfort, en el que lamentablemente perdieron la vida cinco personas y otras más resultaron heridas”, informó la gobernadora del estado de Guanajuato, Libia Dennise García, en una publicación desde su cuenta de X.

De igual forma, la mandataria estatal dio a conocer que instruyó a las secretarías de Gobierno, de Seguridad y Paz y a la de Salud del estado a “coordinarse con el municipio de Comonfort para brindar atención inmediata a las personas lesionadas y acompañar en todo momento a los familiares de las víctimas”.

De acuerdo con un comunicado de la Dirección Municipal de Protección Civil Comonfort, Guanajuato, el incidente ocurrió en la intersección con las vías del ferrocarril rumbo a la localidad de San Pedro.

Además, informó que la empresa ferroviaria Canadian Pacific Kansas City (CPKC, en México) ya estableció contacto con el gobierno del municipio y colabora con los cuerpos de emergencia.