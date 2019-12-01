Choque entre tráileres en la autopista Siglo XXI, deja dos heridos y daños materiales

Choque entre tráileres en la autopista Siglo XXI, deja dos heridos y daños materiales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Septiembre de 2025 a las 11:40:51
La Unión, Guerrero, a 20 de septiembre de 2025.- Un saldo de dos personas lesionadas y daños materiales, fue el que dejó el choque entre un par de tráileres, hechos registrados en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI).

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que a la altura del kilómetro 278 de la referida carretera en el tramo Feliciano-Las Cañas, se había registrado el choque de dos camiones.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional así como paramédicos de protección civil, estos últimos quienes auxiliaron a dos personas que estaban heridas.

Entre tanto personal de la GN se hizo cargo de las actuaciones concernientes al hecho vial.

