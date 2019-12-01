Choque entre tortón y camioneta deja un conductor prensado en Zitácuaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 11:23:58

Zitácuaro, Michoacán, 27 de agosto de 2025.– Un accidente frontal entre un camión tipo tortón y una camioneta dejó como saldo a un hombre de 41 años prensado y herido sobre la carretera Zitácuaro–Morelia.

El percance ocurrió durante la mañana, cuando cuerpos de emergencia recibieron el reporte de la colisión. Al llegar, encontraron la camioneta destrozada y al conductor atrapado entre los fierros, por lo que fue necesario utilizar equipo hidráulico para liberarlo.

El lesionado fue trasladado de inmediato a un hospital para su atención médica. Personal de Tránsito y Vialidad realizó el peritaje correspondiente y retiró los vehículos involucrados: una camioneta Chevrolet gris y un camión tortón rojo, ambos con placas de Michoacán.

Cabe destacar que las unidades fueron enviadas al corralón en lo que se determina la responsabilidad de los conductores.