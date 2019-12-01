Choque en Zitácuaro, Michoacán, deja dos heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Agosto de 2025 a las 11:16:33

Zitácuaro, Michoacán, 17 de agosto del 2025.- Un saldo de dos personas lesionadas y daños materiales fue el que dejó el choque entre dos vehículos, hechos registrados en la carretera Zitácuaro-Morelia, en las inmediaciones del Puente de Fierro.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados del accidente en el referido lugar.

Al sitio acudieron elementos de tránsito así como paramédicos y bomberos municipales, estos últimos quienes auxiliaron a dos hombres uno de 60 años y otro de 24 que estaban heridos.

Entre tanto personal del área de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial.