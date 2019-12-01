Choque en la Siglo XXI deja un muerto y un herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 07:17:53

Arteaga, Michoacán, a 17 de febrero 2026.- Un saldo de una persona muerta y una herida fue el que dejó el choque entre un tráiler y un auto, hechos registrados en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI) en esta demarcación.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que a la altura del kilómetro 193+050, de la referida autopista, se había registrado un choque automovilístico.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una persona que estaba herida.

Entre tanto personal de la GN se hizo cargo de lo concerniente al hecho vial.