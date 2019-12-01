Detenidos con 165 kilos de estupefaciente en Sonora, serían militares de Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Enero de 2026 a las 22:25:59

San Luis Río Colorado, Son., a 31 de enero de 2026.- Un golpe mayúsculo al narcotráfico sacudió la frontera norte del país, luego de que 165 kilogramos de cocaína fueran asegurados en una camioneta tipo pick-up durante un operativo militar en este municipio sonorense. Dos hombres fueron detenidos, quienes, de acuerdo con versiones extraoficiales, serían elementos activos del Ejército Mexicano adscritos a Uruapan, Michoacán.

El aseguramiento ocurrió en un puesto militar de revisión, donde personal castrense sometió el vehículo a una inspección con tecnología de Rayos Gamma, detectando irregularidades en el área de carga. Tras una revisión física y el uso de equipos especializados, se localizaron 165 paquetes tipo ladrillo, cada uno con un peso aproximado de un kilogramo, conteniendo cocaína.

Los ocupantes de la unidad se identificaron inicialmente como empleados de una empresa privada de seguridad, argumentando que trasladaban valores dentro de una caja fuerte. Sin embargo, la coartada se vino abajo tras el hallazgo del cargamento ilícito.

Militares en activo ligados al crimen

De acuerdo con información difundida por Breitbart, medio estadounidense especializado en crimen organizado, los detenidos serían un sargento y un cabo en activo, presuntamente adscritos a la 2ª Sección de Inteligencia Militar de la 43ª Zona Militar, con sede en Uruapan, Michoacán.

Las mismas versiones señalan que ambos habrían estado “dobleteando” como escoltas privados, fungiendo en realidad como correos de un grupo criminal originario de Michoacán, con la misión de trasladar la droga hacia Tijuana, Baja California, para posteriormente cruzarla a Estados Unidos.

Incluso se menciona que el cargamento estaría relacionado con una organización ligada a Juan José “El Abuelo” Farías, personaje señalado por autoridades estadounidenses como líder criminal que opera bajo la fachada de grupos de autodefensa y que mantiene una abierta disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Silencio oficial

Hasta el momento, la Secretaría de la Defensa Nacional no ha confirmado que los detenidos sean militares en activo ni su posible vínculo con alguna organización criminal. Ambos sujetos, la droga y el vehículo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad federal, que será la encargada de deslindar responsabilidades.

El caso ha generado fuerte impacto y suspicacia, al poner nuevamente bajo la lupa la posible infiltración del crimen organizado en corporaciones armadas, un fenómeno que, de confirmarse, representaría un duro golpe a la credibilidad institucional en plena lucha contra el narcotráfico.