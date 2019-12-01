Tormenta solar histórica pone en alerta a agencias internacionales; monitorean posibles efectos tecnológicos

Washington, Estados Unidos, 31 de enero de 2026.—Una intensa actividad solar registrada en días recientes activó protocolos de monitoreo en organismos científicos internacionales, luego de detectarse una tormenta solar considerada entre las más fuertes en más de dos décadas. El fenómeno se originó tras una poderosa erupción en la superficie del Sol que liberó grandes cantidades de energía y partículas cargadas en dirección a la Tierra.

Autoridades meteorológicas espaciales informaron que el evento alcanzó niveles clasificados como severos dentro de las escalas internacionales de medición, lo que implica un mayor potencial de alteraciones en sistemas tecnológicos. Especialistas explicaron que este tipo de fenómenos ocurre cuando el material expulsado por el Sol interactúa con el campo magnético terrestre, generando perturbaciones temporales en el entorno espacial cercano al planeta.

Entre los efectos más probables se encuentran interferencias en señales satelitales, fallas momentáneas en sistemas de posicionamiento global, variaciones en comunicaciones de radio y posibles afectaciones en infraestructuras eléctricas, principalmente en regiones cercanas a los polos. También se reportaron auroras visibles en latitudes donde normalmente no aparecen, derivado de la interacción entre partículas solares y la atmósfera terrestre.

Expertos señalaron que, aunque el fenómeno es de alta intensidad, no representa riesgo directo para la población en la superficie terrestre. Sin embargo, sectores como la aviación en rutas polares, operaciones espaciales y telecomunicaciones permanecen bajo vigilancia preventiva ante posibles fluctuaciones en el comportamiento del evento.

La actividad forma parte del ciclo natural del Sol, que atraviesa periodos de mayor energía aproximadamente cada 11 años. Durante estas fases, aumentan las probabilidades de erupciones solares y tormentas geomagnéticas capaces de impactar el entorno tecnológico global, por lo que agencias científicas mantienen observación constante para anticipar posibles efectos.