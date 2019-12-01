Choque de patrulla en la Siglo XXI, deja cinco policías heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 13:20:16

Nuevo Urecho, Michoacán, 2 de marzo del 2026.- Un saldo de cinco elementos de la Guardia Civil heridos fue el que dejó el choque de una patrulla y una camioneta particular, hechos registrados en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI), en esta demarcación.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que a la altura del kilómetro 117 de la referida carretera, en el tramo Uruapan-Cuatro Caminos, se había registrado un choque vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a cinco elementos de la Guardia Civil que estaban heridos.

Entre tanto personal de la GC se hicieron cargo de lo concerniente al choque de la patrulla y la camioneta, ello para deslindar responsabilidades.