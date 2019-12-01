Choque de patrulla en la Siglo XXI, deja cinco policías heridos

Choque de patrulla en la Siglo XXI, deja cinco policías heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 13:20:16
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Nuevo Urecho, Michoacán, 2 de marzo del 2026.- Un saldo de cinco elementos de la Guardia Civil heridos fue el que dejó el choque de una patrulla y una camioneta particular, hechos registrados en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI), en esta demarcación.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que a la altura del kilómetro 117 de la referida carretera, en el tramo Uruapan-Cuatro Caminos, se había registrado un choque vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a cinco elementos de la Guardia Civil que estaban heridos.

Entre tanto personal de la GC se hicieron cargo de lo concerniente al choque de la patrulla y la camioneta, ello para deslindar responsabilidades.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tras accidente en la autopista de Occidente, abren un paso alterno para circulación de vehículos
Aseguran camionetas robadas y cargadas con precursores químicos en Turicato, Michoacán
Cierre total del Ramal Camelinas por trabajos nocturnos de rehabilitación
En lo que va de 2026 se han desactivado 9 palenques clandestinos en Michoacán: SSP
Más información de la categoria
Diez municipios de Michoacán buscan donación de predios estatales para uso social; PRD insta a priorizar bienes comunitarios
Balean a un individuo en Altozano de Morelia, Michoacán
Dan último adiós a "El Mencho" en lujoso panteón de Zapopan, Jalisco; su féretro en color dorado
Trasladan restos de "El Mencho" a panteón en Zapopan; es escoltado por seguridad federal
Comentarios