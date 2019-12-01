Ataque a tiros en el Malecón de Yuriria deja dos muertos; se habla de una posible tercera víctima

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2025 a las 07:24:15

Yuriria, Guanajuato, 23 de noviembre del 2025.– En el Malecón de la Laguna se registró la noche de este sábado un ataque armado que dejó como saldo confirmado a dos personas sin vida, mientras que trascendió de manera extraoficial que una tercera víctima habría fallecido posteriormente.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:30 horas en el barrio de Santa María, cuando una llamada al 911 alertó sobre múltiples detonaciones y la presencia de personas heridas dentro de un vehículo. Elementos de Seguridad Pública acudieron al punto y localizaron la unidad con dos hombres gravemente lesionados.

Minutos después, paramédicos que arribaron para brindar auxilio confirmaron que ambas víctimas ya no presentaban signos vitales. Fuentes cercanas al caso mencionaron que podría existir una tercera persona fallecida, presuntamente vinculada al mismo ataque, aunque esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

La zona fue acordonada de inmediato y permanece bajo resguardo de policías municipales, elementos estatales, Guardia Nacional y Ejército, mientras personal de la Fiscalía lleva a cabo el procesamiento de la escena.

Agentes de Investigación Criminal recaban indicios balísticos, huellas y testimonios para establecer la mecánica del ataque y el posible móvil. Una vez concluidos los trabajos periciales, los cuerpos serán trasladados al Servicio Médico Forense para continuar con los procedimientos de identificación.