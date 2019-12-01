Choque de motocicletas deja dos heridos en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 10:59:50
Uruapan, Michoacán, 2 de diciembre del 2025.- Un saldo de dos personas heridas fue el que dejó el choque entre un par de motocicletas, hechos registrados en la calzada Benito Juárez de la ciudad de Uruapan, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida vialidad en las inmediaciones de  la colonia Politécnico Don Vasco, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de tránsito así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a dos personas que estaban heridas heridas.

Entre tanto elementos de tránsito se hicieron cargo de lo concerniente al choque entre dos motocicletas.

