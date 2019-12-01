En Parácuaro, Michoacán: Ultiman a tiros a una pareja en la tenencia de Antúnez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Diciembre de 2025 a las 17:49:45

Parácuaro, Michoacán, a 25 de diciembre de 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, una mujer y un hombre fueron asesinados a balazos en calles de la tenencia de Antúnez en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la esquina de las calles Lázaro Cárdenas y Francisco Márquez, de la referida tenencia, habían atacado a balazos a dos personas.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron a dos personas si vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de una mujer y un hombre, los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.