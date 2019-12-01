Choque de locomotoras deja al menos 4 heridos en Nogales, Sonora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 12:53:16

Nogales, Sonora, a 21 de febrero 2026.- Una locomotora de la empresa Ferromex fue impactada por un convoy de carga mientras circulaba por las vías, lo que dejó un saldo de al menos cuatro personas lesionadas, en la ciudad de Nogales, Sonora.

De acuerdo con los primeros informes, el suceso se desarrolló durante la noche del 20 de febrero a la altura del kilómetro 21.

Al sitio se movilizó personal del cuerpo de bomberos y de la Cruz Roja, así como elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil, que confirmaron que las personas heridas fueron atendidas en el lugar.

“Se registró un accidente ferroviario entre dos trenes de carga a la altura de la carretera, en la ciudad de Nogales”, indicó PC.

“Las personas lesionadas están siendo atendidas por cuerpos de emergencia y personal médico en el lugar. Autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen presencia en la zona para coordinar las labores correspondientes”, agregó la dependencia estatal a través de sus redes sociales.