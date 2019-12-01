Chocan y uno vuelca en Bernardo Quintana, en Querétaro capital

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 09:37:26
Querétaro, Querétaro, a 24 de octubre 2025.- Esta mañana, servicios de emergencias y elementos policiales, se movilizaron a carriles centrales de Bernardo Quintana, en donde se registró un accidente, que dejó solo daños materiales y carga vehicular.

Fue a la altura de la colonia Álamos en donde se registró la colisión entre dos vehículos, sin embargo, uno de ellos terminó volcando y derribando algunos árboles.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que rápidamente se movilizaron al lugar los rescatistas, quienes al llegar, descartaron personas heridas.

La vialidad fue abanderada por policías estatales, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente, que afortunadamente quedó solo en daños materiales.

