Chocan y se incendian dos vehículos en la Siglo XXI; hay dos muertos y un herido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 10:18:23
La Unión, Guerrero, 2 de febrero del 2026.- Un saldo de dos personas muertos, un herido y cuantiosos daños materiales, fue el saldo que dejó el choque entre un tráiler y una camioneta los cuales se incendiaron, hechos registrados en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI) en este municipio.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que a la altura del kilómetro 275 de la referida carretera se había registrado un choque vehicular.

Al sitio se trasladaron elementos de la Guardia Nacional así como paramédicos y bomberos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una persona que estaba herida, además de conformar la muerte de dos personas más.

Con base en lo anterior personal de la FGE se hizo cargo del levantamiento de los cuerpos, mientras que elementos de la GN llevaron a cabo las actuaciones concernientes al hecho vial.

