Entre la vida y la muerte se debate taxista tras ser baleado en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 11:18:00
Uruapan, Michoacán, 2 de febrero del 2026.- Entre la vida y la muerte se debate un taxista el cual fue atacado a balazos, por causas desconocidas, en la calzada Benito Juárez de la ciudad de Uruapan, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el deuce de la calzada Benito Juárez y Carrillo Puerto, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron al chofer de un taxi de la línea Tú Taxi, el cual presenta una lesión de proyectil de arma de fuego en la cabeza.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

