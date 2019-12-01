Tras cateos en Morelia y Tarímbaro, detienen a dos presuntos responsables de delitos contra la salud

Morelia, Michoacán, 2 de febrero del 2026.- Como resultado de la cumplimentación de dos ordenes de cateo giradas por jueces de Control, llevadas a cabo en Morelia y Tarímbaro, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) aseguró más de mil 145 dosis de diversas drogas y la detención de dos personas, presuntamente relacionadas con actividades de narcomenudeo.

Sobre el particular se informó que la primer diligencia se realizó en un inmueble ubicado en la calle Eugenio Aguirre de la colonia Francisco Villa, en Morelia, donde el personal de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo aseguró 642.5 dosis de una sustancia granulosa con las características propias de la metanfetamina, así como una pipa de cristal con residuos de dicha sustancia. En el lugar fue detenido José Amparo “N”, de 62 años de edad.

En una segunda acción en un domicilio de la calle Jacarandas, en la colonia Arboledas, municipio de Tarímbaro, se aseguraron 495 dosis de metanfetamina y 7.06 dosis de marihuana. Asimismo, fue detenido Gilberto “N”, presuntamente vinculado con estos hechos.

Ambos cateos fueron resultado del trabajo de investigación de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, que, al reunir los datos de prueba necesarios, obtuvo de un Juez de Control las órdenes correspondientes, las diligencias fueron ejecutadas con apego a los protocolos legales, con la participación del personal de la Policía de Investigación, Policía Morelia y binomios caninos K9, mientras que la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional brindaron seguridad perimetral.