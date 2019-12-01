Reportan desaparición de dirigente local de MC y su colaborador en el Edomex

Reportan desaparición de dirigente local de MC y su colaborador en el Edomex
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 10:48:18
Jilotzingo, Estado de México, a 2 de febrero 2026.- Alejandra Rojas Báez, presidenta del Comité Directivo Municipal de Movimiento Ciudadano en Jilotzingo, Estado de México y su colaborador y primo Noé Jacob Pérez Rojas, fueron reportados como desaparecidos.

De acuerdo con las fichas de búsqueda, los dos fueron vistos por última vez el 30 de enero pasado, en la comunidad de Espíritu Santo, perteneciente a Jilotzingo.

Además, se dio a conocer que ambos partieron a bordo de un Jetta A4 color plata, con placas LZV-4347, rumbo a una reunión en Naucalpan.

Por su parte, MC en el Estado de México compartió las fichas de búsqueda de Alejandra y Noé y pidió apoyo a la ciudadanía para dar con su paradero.

