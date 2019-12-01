Choca por alcance y vuelca en Prolongación Bernardo Quintana 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 10:29:30

Querétaro, Querétaro, a 7 de noviembre 2026.- El aparente exceso de velocidad, ocasionó, que un auto terminara volcando, luego de un choque por alcance, sobre Prolongación Bernardo Quintana.

El accidente ocurrió, a la altura del Hospital Santo Tomás, en dirección a Plaza Patio, luego, de que el auto protagonista, al pasar por un tope, impactara dos vehículos, y posteriormente volcara.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que, rápidamente, al lugar, se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, descartaron lesionados.

Autoridades arribaron al lugar, para tomar conocimiento del accidente, el cual causó una severa carga vehicular en la zona.