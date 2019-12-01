Cefereso 11 de Hermosillo, penal de máxima seguridad inaugurado por Felipe Calderón y Genaro García Luna donde fue ingresado Julio César Chávez Jr.

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 10:06:40

Hermosillo, Sonora, 19 de agosto del 2025.- El boxeador mexicano Julio César Chávez Carrasco fue ingresado en un penal federal de Hermosillo, Sonora, luego de ser deportado por el gobierno de Estados Unidos.

El hijo de la leyenda Julio César Chávez fue enviado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11, el cual se encuentra ubicado n la carretera Hermosillo – Bahía de Kino kilómetros 33+800, desviación a la derecha kilómetro 4, código postal 83349, en Hermosillo, Sonora.

Dicho centro de reinserción social fue inaugurado el 12 de octubre del año 2012 por el entonces presidente Felipe Calderón, en compañía de Genaro García Luna, ex mandamás de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y ahora sentenciado en Estados Unidos por nexos con el crimen organizado.

Algo de destacar del Cefereso 11 es que se convirtió en el primer centro penitenciario que se construyó bajo un esquema de Asociación Público-Privada, al tener una inversión de 4 mil 200 millones de pesos y su extensión, para que se den una idea, es de cinco veces el Zócalo de la Ciudad de México.

En su momento, las medidas de seguridad implementadas en dicha cárcel fueron catalogadas como extremas, ya que se tomó como modelo de inspiración a las prisiones de Estados Unidos.