Casi 400 personas detenidas en Apatzingán: SSP

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 13:46:11

Morelia, Michoacán, a 18 de agosto del 2025.- Juan Carlos Oseguera Cortés, secretario de Seguridad Pública en el estado, informó que de octubre 2024 al mes de agosto 2025 se han detenido 372 personas como parte del operativo de refuerzo en el municipio de Apatzingán, para prevenir el homicidio doloso y la extorsión.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal destacó que se este número, 172 personas estaban vinculadas a células delincuenciales, además, 28 personas extranjeras han sido detenidas.

Agregó, también ha habido 64 personas abatidas durante este operativo de refuerzo. Además, ha sido desactivadas 19 cámaras parásitas vinculadas al crimen organizado, las cuales eran utilizadas para actividades de alconeo.

Oseguera Cortés destacó que también se han desactivado dos mil 601 artefactos explosivos improvisados y se han asegurado 408 máquinas tragamonedas, las cuales podrían estar vinculadas al delito de extorsión.

Carlos Alberto Thompson, Coronel de la Guardia Nacional, informó que se inauguró recientemente un nuevo cuartel de la corporación federal en la comunidad de Cenobio Moreno se logra reforzar la seguridad de la región con 600 elementos.

Detalló, con el 27/o Batallón de la Guardia Nacional en Apatzingán se suma una presencia territorial de tres Coordinaciones de Batallón, 37 Instalaciones de nivel Compañía; 11 Estaciones Carreteras.