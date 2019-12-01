Carlos Manzo exige armamento de grado militar para equipar a su policía local; busca equiparar al crimen

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 09:59:35
Uruapan, Michoacán, 7 de octubre de 2025.- El presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, solicitó al Secretariado Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública en Michoacán, a cargo de César Erwin Sánchez Coria, la entrega de armamento pesado (específicamente ametralladoras FN-Minimi) y cartuchos, para que la policía local cuente con “capacidad de fuego” equivalente a la que, dijo, disponen grupos delincuenciales en la zona.

La petición se presentó después del aseguramiento de un arsenal en un área boscosa de Toreo el Alto, informó el mandatario municipal.

Manzo afirmó: “No puede ser posible que los delincuentes estén mejor armados que las policías municipales”, y explicó que el objetivo es que la capacidad de fuego de las autoridades locales sea “por lo menos igual” a la de los agresores.

Cabe destacar que la FN-Minimi es una ametralladora ligera de uso militar, fabricada habitualmente en Bélgica, empleada por fuerzas armadas en distintos países.

Características técnicas citadas por autoridades y especialistas indican que utiliza cartuchos 5.56×45 mm NATO, pesa alrededor de 7.35 kg y tiene un alcance efectivo cercano a los 800 metros.

En México, este tipo de arma se considera de uso exclusivo del Ejército.

