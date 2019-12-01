Carambola frente al Zoológico de Morelia deja dos personas heridas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2025 a las 08:18:28

Morelia, Michoacán, 5 de octubre del 2025.- Un saldo de dos personas lesionadas y daños materiales, fue el que dejó el choque entre varios vehículos registrado en el cruce del Periférico Paseo de la República y Calzada Juárez en Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que fue durante los últimos minutos del sábado, que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido lugar se había registrado un choque múltiple.

Al sitio acudieron elementos de tránsito y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a dos personas que estaban heridas.

Entre tanto personal del área de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de las actuaciones correspondientes al hecho vial.