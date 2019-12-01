Carambola frente al Zoológico de Morelia deja dos personas heridas

Carambola frente al Zoológico de Morelia deja dos personas heridas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2025 a las 08:18:28
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 5 de octubre del 2025.- Un saldo de dos personas lesionadas y daños materiales, fue el que dejó el choque entre varios vehículos registrado en el cruce del Periférico Paseo de la República y Calzada Juárez en Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que fue durante los últimos minutos del sábado, que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido lugar se había registrado un choque múltiple.

Al sitio acudieron elementos de tránsito y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a dos personas que estaban heridas.

Entre tanto personal del área de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de las actuaciones correspondientes al hecho vial.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Participan más de mil elementos en operativo por el Querétaro Maratón 
Capturan a dos presuntos extorsionadores de limoneros en Apatzingán, Michoacán
Cae presunto asesino de mando policial de la Ciudad de México
Carambola frente al Zoológico de Morelia deja dos personas heridas
Más información de la categoria
Capturan a dos presuntos extorsionadores de limoneros en Apatzingán, Michoacán
Cae presunto asesino de mando policial de la Ciudad de México
Carambola frente al Zoológico de Morelia deja dos personas heridas
Ultiman a individuo en plena calle de Uruapan, Michoacán
Comentarios