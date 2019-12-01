Ultiman a guardia de seguridad privada en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2025 a las 12:32:04

Morelia, Michoacán, 5 de octubre del 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, un hombre que se desempeñaba como guardia de seguridad privada, fue asesinado a balazos en la colonia San Juanito Itzícuaro, de la ciudad de Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Manuel Villalongín, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quienes al arribar encontraron a un hombre sin vida, situación por la que se solicitó la presencia de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) los cuales dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.