Ultiman a guardia de seguridad privada en Morelia, Michoacán

Ultiman a guardia de seguridad privada en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2025 a las 12:32:04
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 5 de octubre del 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, un hombre que se desempeñaba como guardia de seguridad privada, fue asesinado a balazos en la colonia San Juanito Itzícuaro, de la ciudad de Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Manuel Villalongín, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quienes al arribar encontraron a un hombre sin vida, situación por la que se solicitó la presencia de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) los cuales dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre,  el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Autobús de pasajeros se estrella con tráiler en la México-Cuautla; hay 16 lesionados
Balean vivienda en colonia Jardines del Rincón de Morelia, Michoacán
Ultiman a guardia de seguridad privada en Morelia, Michoacán
Tras balaceras amanece Tepalcatepec con cuerpo sin cabeza; enfrentamientos nocturnos también en Buenavista y Salvador Escalante, Michoacán 
Más información de la categoria
Autobús de pasajeros se estrella con tráiler en la México-Cuautla; hay 16 lesionados
Ultiman a guardia de seguridad privada en Morelia, Michoacán
Claudia Sheinbaum rinde mensaje con motivo de su primer año de Gobierno; Zócalo lució repleto
Bedolla acompaña a Sheinbaum en su festejo por el primer año de gobierno
Comentarios