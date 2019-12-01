Capturan a tres presuntos implicados en masacre de familia en Juchitán, Oaxaca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 07:46:03

Juchitán, Oaxaca, 8 de abril del 2026.- Autoridades de Oaxaca informaron la detención de tres personas señaladas como presuntas responsables del ataque armado en el que murió una familia el pasado 26 de marzo en la localidad de La Venta, perteneciente al municipio de Juchitán.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el crimen ocurrió cuando Félix Enrique, su esposa y su hija de seis años de edad se trasladaban en un vehículo y fueron atacados con armas de fuego, lo que provocó su muerte.

Las capturas se realizaron mediante un operativo en el que participaron corporaciones de seguridad y personal ministerial.

Durante las acciones, las autoridades aseguraron armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de cargadores y cartuchos útiles.

Según información de fuentes policiales, durante las investigaciones los detenidos habrían mencionado posibles vínculos de protección política en la región, una línea que ya es considerada dentro de las indagatorias que llevan a cabo las autoridades estatales.

La Fiscalía indicó que las investigaciones continúan para esclarecer completamente el caso y determinar si existen más personas involucradas en el ataque contra la familia.