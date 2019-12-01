Capturan a sujeto que habría violado a una joven con discapacidad en Ario, Michoacán

Uruapan, Michoacán, a 4 de agosto de 2025.- José “N” quien es señalado de su posible relación en la comisión del delito de violación, cometido en agravio de un joven de 24 años de edad con discapacidad, en el municipio de Ario, fue aprehendido la víspera por personal de la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el pasado 10 de junio el detenido se encontraba en compañía de la víctima, a quien, en un momento determinado, condujo a un domicilio donde lo agredió sexualmente.

Lo anterior fue denunciando ante la Fiscalía Regional de Uruapan, que inicio a las actuaciones que permitieron establecer la identidad y posible relación de José “N”, quien fue detenido con base a una orden de aprehensión, obsequiada por un Juez de Control.

El investigado será presentado ante la autoridad jurisdiccional para que le sea resuelta su situación legal.

