Capturan a prófugo de la justicia en Tingambato, Michoacán; ultimó a un hombre en Estados Unidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 09:55:19

Morelia, Michoacán, 13 de enero del 2026.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) en apoyo a las autoridades estadounidenses, detuvieron a Juan Carlos “N”, presunto responsable de homicidio, cometido en el estado de California.

Sobre el particular se informó que tras el oficio de colaboración emitido por el Servicio Marshals de los Estados Unidos, adjuntos a la Ciudad de México.

Con base en lo anterior la FGE llevó a cabo trabajos de investigación que permitieron ubicar, en el municipio de Timgambato, al ahora detenido, quien se encuentra involucrado en un tiroteo cometido en California, en el que murió un hombre.

Juan Carlos “N” será puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración, a efecto de que sea deportado y entregado a la autoridad que lo reclama.