Capturan a presunto responsable de homicidio cometido en Apatzingán, Michoacán 

Apatzingán, Michoacán, a 6 de febrero 2026.- Jairo “N”, quien es señalado de ser el presunto responsable del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de un hombre, en la colonia Buenos Aires de esta ciudad, fue aprehendido por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los actos de investigación, el 29 de septiembre de 2019, el detenido en compañía de otro hombre privó de la libertad a Juan José “N”, para trasladarlo a la calle Ezequiel Montes de la colonia Buenos Aires, donde lo obligaron a bajar de la unidad para después accionar armas de fuego en su contra, provocándole la muerte. Tras el atentado, el investigado y su acompañante se dieron a la fuga.

La Fiscalía Regional de Apatzingán reunió datos de prueba que permitieron establecer la posible participación del investigado, por lo que solicitó orden de aprehensión que fue obsequiada por un Juez de Control y cumplimentada por los agentes de Policía de Investigación (PDI).

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, la cual le resolverá su situación jurídica conforme a derecho.