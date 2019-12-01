Capturan a presunto responsable de homicidio cometido en Apatzingán, Michoacán 

Capturan a presunto responsable de homicidio cometido en Apatzingán, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 10:55:02
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Apatzingán, Michoacán, a 6 de febrero 2026.- Jairo “N”, quien es señalado de ser el presunto responsable del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de un hombre, en la colonia Buenos Aires de esta ciudad, fue aprehendido por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los actos de investigación, el 29 de septiembre de 2019, el detenido en compañía de otro hombre privó de la  libertad a Juan José “N”, para trasladarlo a la calle Ezequiel Montes de la colonia Buenos Aires, donde lo obligaron a bajar de la unidad para después accionar armas de fuego en su contra, provocándole la muerte. Tras el atentado, el investigado y su acompañante se dieron a la fuga. 

La Fiscalía Regional de Apatzingán reunió  datos de prueba que permitieron establecer la posible participación del investigado, por lo que solicitó orden de aprehensión que fue obsequiada por un Juez de Control y cumplimentada por los agentes de Policía de Investigación (PDI).

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, la cual le resolverá su situación jurídica conforme a derecho.

Noventa Grados
Más información de la categoria
60 Detenidos y 158 carpetas por extorsión a limoneros en Michoacán: FGE
Detiene la GC a dos hombres en poder de 2 mil 270 cajetillas de cigarros ilegales en Zamora, Michoacán
Privan de la libertad a Gerardo Arredondo, empresario y excandidato a la Presidencia Municipal de Salamanca, Guanajuato
Detienen a policía de Sahuayo, Michoacán, habría ultimado a golpes a un detenido
Más información de la categoria
Privan de la libertad a Gerardo Arredondo, empresario y excandidato a la Presidencia Municipal de Salamanca, Guanajuato
Senado discutirá 40 horas laborales la próxima semana
Hallan fosa clandestina en Concordia, Sinaloa; podría estar relacionada con los 10 mineros desaparecidos
"Michoacán, sin denuncias conocidas contra funcionarios por vínculos delictivos", afirma Fiscalía
Comentarios