Capturan a hombre con placas, licencias de conducir y tarjetas de circulación en Zamora, Michoacán; también poseía estupefacientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 08:50:10

Zamora, Michoacán, 22 de febrero del 2026.- Un hombre fue detenido por oficiales de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, en poder de varias placas y tarjetas de circulación, además de licencias para conducir y dos envoltorios plásticos con una sustancia con las características de la droga conocida como “crystal”.

El detenido dijo llamarse José M. N., de 34 años de edad, vecino de la colonia Monte Olivo, en esta ciudad.

Se informó que derivado del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, los oficiales mantienen distintos recorridos sorpresa por calles y colonia del municipio, en circulación con autoridades de seguridad municipales y federales.

Cuando circulaban por la calle Rodas, de la colonia Monte Olivo, le marcaron el alto a un hombre con actitud sospechosa que previo a esto trató de evadir a las patrullas y pasar desapercibido.

Al realizarle una revisión de rutina le encontraron entre sus pertenencias dos bolsas plásticas que contenían la mencionada droga, con un peso de un gramo.

Además también le encontraron 24 placas de circulación de distintos estados de la República, diez tarjetas de circulación y siete licencias de conducir.

El hombre y lo asegurado fueron puestos a disolución del agente del Ministerio Público, de la Fiscalía General del Estado para que se inicien las investigaciones correspondientes y se pueda conocer cómo llegaron a su poder las placas y los documentos de circulación, o si están alteradas o clonadas.