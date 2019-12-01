Autoridades localizan a conductor y menor tras video viral en CDMX; padre afirma que se trató de un juego

Autoridades localizan a conductor y menor tras video viral en CDMX; padre afirma que se trató de un juego
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 10:04:46
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Ciudad de México, 7 de abril del 2026.- Luego de que en redes sociales circulara un video en el que aparentemente se mostraba el abandono de un niño en calles de la alcaldía Tlalpan, autoridades informaron que ya fueron ubicados tanto el menor como el conductor del vehículo involucrado.

De acuerdo con el reporte oficial, policías desplegaron un operativo en la zona tras la difusión del material y lograron localizar un automóvil gris en la calle Huehuetán, en la colonia Cuchilla de Padierna. En el lugar también se encontraban el conductor del vehículo y el menor, de cinco años de edad.

Según la versión proporcionada por el adulto a los oficiales, ambos se encontraban jugando dentro del automóvil cuando decidió bajar al niño y avanzar unos metros por la misma calle para que el pequeño lo alcanzara corriendo y volviera a subir al vehículo.

Tras el incidente captado en el video, los policías recabaron la información correspondiente tanto del hombre como del menor y notificaron del caso al Ministerio Público, instancia que se encargará de realizar las indagatorias y dar seguimiento a los hechos para determinar si existe alguna responsabilidad.

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