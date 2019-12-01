Capturan a alcalde de Cintapala, Chiapas; lo acusan de corrupción y nexos con grupos criminales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 14:43:44

Cintalapa, Chiapas, a 6 de enero 2026.- Personal de seguridad capturó a Ernesto Cruz Díaz, alcalde de Cintalapa, Chiapas, acusado de corrupción y nexos con grupos criminales.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General del Estado (FGE), las autoridades lo señalan como probable responsable de los delitos de ejercicio abusivo de funciones y abuso de autoridad, así como actos de corrupción y malversación de recursos públicos.

“Asimismo, se integra una carpeta de investigación adicional en contra del imputado, quien fungía como Presidente Municipal de Cintalapa, por la posible vinculación con grupos criminales”, puntualizó la nota de prensa.

De igual forma, se apuntó que en dicha captura participaron elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, Fiscalía General de la República (FGR), además de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El todavía presidente municipal fue traslado hacia Tuxtla para quedar a disposición del Ministerio Público, y se espera que en las próximas horas se defina su situación jurídica.