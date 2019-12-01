Capturan a alcalde de Cintapala, Chiapas; lo acusan de corrupción y nexos con grupos criminales

Capturan a alcalde de Cintapala, Chiapas; lo acusan de corrupción y nexos con grupos criminales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 14:43:44
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Cintalapa, Chiapas, a 6 de enero 2026.- Personal de seguridad capturó a Ernesto Cruz Díaz, alcalde de Cintalapa, Chiapas, acusado de corrupción y nexos con grupos criminales.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General del Estado (FGE), las autoridades lo  señalan como probable responsable de los delitos de ejercicio abusivo de funciones y abuso de autoridad, así como actos de corrupción y malversación de recursos públicos.

“Asimismo, se integra una carpeta de investigación adicional en contra del imputado, quien fungía como Presidente Municipal de Cintalapa, por la posible vinculación con grupos criminales”, puntualizó la nota de prensa.

De igual forma, se apuntó que en dicha captura participaron elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, Fiscalía General de la República (FGR), además de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El todavía presidente municipal fue traslado hacia Tuxtla para quedar a disposición del Ministerio Público, y se espera que en las próximas horas se defina su situación jurídica.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Capturan a alcalde de Cintapala, Chiapas; lo acusan de corrupción y nexos con grupos criminales
Incidencia delictiva en Querétaro capital disminuye 22% en época decembrina: SSC
Reportan desaparición de 5 menores en Jalisco
Abandonan auto tras volcar en el Surponiente, en Corregidora, Querétaro
Más información de la categoria
Prometió AMLO no endeudar a Mexico y elevó la deuda como nunca en la historia: Cada mexicano debe 137 mil pesos
Capturan a alcalde de Cintapala, Chiapas; lo acusan de corrupción y nexos con grupos criminales
Reportan desaparición de 5 menores en Jalisco
Memo Valencia Reyes anuncia querella contra Leonel Godoy Rangel por daños al honor
Comentarios