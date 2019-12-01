Captan en video momento en que una camioneta arrolla a dos personas en cancha de futbol en Dolores Hidalgo; hay un detenido

Dolores Hidalgo, Guanajuato, a 25 de octubre 2025.– Los hechos que dejaron a dos personas sin vida y horas después la detención de uno de los presuntos responsables fueron captados en un video que circula en redes sociales, donde se observa el momento en que una camioneta irrumpe violentamente en una cancha de futbol de la comunidad de El Garabatillo.

El incidente ocurrió la tarde del jueves 23 de octubre, al término del partido final entre los equipos La Noria y Catalán, en un torneo organizado en honor al Señor de la Agonía. Jugadores y espectadores aún se encontraban en el lugar cuando, de forma repentina, una camioneta Chevrolet Tahoe negra, con placas de Michoacán (PTY-516-D), ingresó al campo a gran velocidad.

En el video, transmitido originalmente por la página Pasión por el Deporte, se aprecia cómo el vehículo realiza maniobras bruscas mientras los presentes corren para ponerse a salvo. Segundos después, la camioneta se dirige directamente hacia un grupo de personas, arrollando a dos de ellas, quienes más tarde perdieron la vida pese a los intentos de auxilio y su traslado a un hospital.

Tras el ataque, el conductor huyó del sitio, pero fue identificado como Rafael “N”, quien fue detenido la madrugada del viernes por autoridades municipales. Se informó que un segundo implicado en los hechos continúa prófugo y es buscado por las autoridades.

La tragedia ha causado indignación entre los habitantes de El Garabatillo, quienes exigen justicia y piden apoyo para esclarecer completamente el caso. El video del momento ha generado amplia conmoción en redes sociales debido a la violencia con la que ocurrieron los hechos.