Captan a joven mientras roba a abuelito en iglesia de Monterrey

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 09:48:13

Monterrey, Nuevo León, a 19 de agosto 2025.- Un joven fue captado por las cámaras de seguridad de una iglesia en la ciudad de Monterrey, mientras presuntamente roba el celular a un anciano que se encuentra dormido.

De acuerdo con los primeros reportes, el robo se desarrolló alrededor de las 18:14 horas, dentro de la Parroquia San José de la Montaña, ubicada en la colonia Topo Chico, ubicada en la capital neoleonesa.

Según las imágenes difundidas en redes sociales, el hombre ingresó por la puerta principal de la capilla y se dirigió directamente hacia el adulto mayor, quien se encontraba sentado en una banca, en cuestión de segundos, el joven le arrebató el celular y salió del lugar.

El video se viralizó en redes sociales y generó indignación entre la comunidad religiosa y otros usuarios.

Cabe señalar que, algunas personas habrían identificado al presunto responsable y comenzaron a compartir perfiles suyos y de su pareja, quien supuestamente puso en venta el dispositivo hurtado.