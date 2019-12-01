Capacita la FGE Michoacan a autoridades comunitarias en Carapan

Morelia, Michoacán, a 31 de diciembre 2025.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, llevó a cabo un proceso de capacitación dirigido a las Kuárichas de dicha comunidad, con el propósito de fortalecer sus conocimientos y capacidades para el desempeño de sus funciones.

Sobre el particular se informó que en esta jornada formativa se abordaron contenidos relacionados con Primer Respondiente, Derechos Humanos con Perspectiva de Género, Proximidad Social, Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, así como Usos y Costumbres bajo las Normas del Derecho y desde el enfoque de los Derechos Humanos. La capacitación fue impartida por Juan Luis Contreras Calderón, Director de la Unidad de Interseccionalidad e Interculturalidad de la Fiscalía Especializada.

Esta actividad estuvo dirigida a 26 elementos bajo el mando del Consejo de Autogobierno de la comunidad, quienes participaron activamente en el desarrollo de los temas. Durante el encuentro, las autoridades comunitarias expresaron su agradecimiento por estas acciones de carácter colaborativo, que contribuyen a fortalecer la comunicación, la confianza institucional y la coordinación con la Fiscalía General del Estado de Michoacán.