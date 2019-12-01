Se roban más de un millón de pesos en asalto a autobús de pasajeros; salió desde Michoacán

Se roban más de un millón de pesos en asalto a autobús de pasajeros; salió desde Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 12:17:13
Matamoros, Tamaulipas, a 18 de diciembre 2025.- Un par de sujetos armados se levaron un botín de más de un millón de pesos tras asaltar un autobús de pasajeros de la línea Ómnibus de México procedente de Michoacán con destino a Matamoros, Tamaulipas.

Según los primeros reportes, en la unidad con número económico 5719 viajaban 23 personas dedicadas a la compra venta de autos por lo que contaban con dinero en efectivo.

Uno de los chóferes indicó a las autoridades que el robo ocurrió mientras circulaban por la carretera federal 57 en San Luis Potosí, cuando en un momento determinado, dos hombres que viajaban como pasajeros sacaron un arma de fuego y un arma blanca para amagarlo.

Uno de los presuntos asaltantes disparó contra una de las ventanas del autobús y después obligó a los pasajeros a entregar sus pertenencias, así como el dinero en efectivo.

Momentos después, los ladrones bajaron de la unidad y emprendieron la huída.

El chófer decidió continuar el viaje hasta Matamoros donde personal de la Procuradora General de Justicia de Tamaulipas tomó su declaración, así como la de pasajeros.

Cabe mencionar que otro conductor se encontraba dormido durante el atraco.

Noventa Grados
Balacera sacude la Cuauhtémoc y desata cacería policial en la CDMX: Hay seis detenidos 
