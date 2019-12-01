Balacera sacude la Cuauhtémoc y desata cacería policial en la CDMX: Hay seis detenidos 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 12:32:33

Ciudad de México, a 18 de diciembre de 2025.- La mañana del jueves se rompió a balazos en la colonia Juárez. Lo que parecía un operativo rutinario terminó convirtiéndose en un violento enfrentamiento armado entre presuntos delincuentes y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en la calle de Río Ebro, una de las zonas más transitadas de la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados abrieron fuego contra policías capitalinoscuando estos realizaban acciones contra el delito de extorsión. En cuestión de segundos, la zona se transformó en un campo de batalla: detonaciones, gritos, patrullas cerrando calles y vecinos resguardándose mientras los uniformados repelían la agresión.

El estruendo de los disparos alertó a comerciantes, oficinistas y peatones que quedaron atrapados en medio del caos. Videos difundidos en redes sociales muestran el impresionante despliegue policiaco, con decenas de elementos de la SSC acordonando el área, armas largas en mano y unidades tácticas tomando posiciones estratégicas.

Detenciones, heridos y tensión

Tras el intercambio de disparos, al menos dos sujetos fueron detenidos en el lugar, aunque posteriormente se informó de seis asegurados. Durante el enfrentamiento, un elemento de la SSC resultó herido, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital, donde se reporta fuera de peligro.

Las autoridades mantuvieron el perímetro cerrado durante varios minutos, generando congestión vehicular y alarma entre los habitantes de la colonia, quienes no daban crédito a la violencia desatada a plena luz del día.

La Cuauhtémoc, bajo fuego

Este nuevo episodio vuelve a colocar a la alcaldía Cuauhtémoc en el foco rojo de la inseguridad. A pesar de ser una zona emblemática y turística de la capital, la violencia armada irrumpe sin aviso, recordando que el crimen organizado y la delincuencia no distinguen horarios ni códigos postales.

Hasta el momento, la SSC no ha emitido un informe detallado sobre el grupo criminal involucrado ni sobre el arsenal asegurado, pero confirmó que el operativo forma parte de acciones contra delitos de alto impacto.

Mientras tanto, Río Ebro intenta volver a la normalidad, aunque el eco de los disparos aún resuena entre vecinos que fueron testigos de una mañana marcada por el miedo y la violencia.