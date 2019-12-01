Aseguran en Morelia, Michoacán, arsenal y estupefacientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 12:14:55

Morelia, Michoacán, 18 de diciembre del 2025.- Como resultado de acciones operativas llevadas a cabo por personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional se logró el aseguramiento de armas, cartuchos útiles y drogas en la ciudad de Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que personal de las tarifas corporaciones federales llevaba a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en este municipio de Morelia.

En un momento determinado en la comunidad de Atacheo de Regalado los oficiales lograron asegurar 4 Armas largas, así como cargadores y cartuchos.

Además de 91 Kg de marihuana y 285 Dosis de marihuana.

Finalmente lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.