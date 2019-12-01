Aseguran en Morelia, Michoacán, arsenal y estupefacientes

Aseguran en Morelia, Michoacán, arsenal y estupefacientes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 12:14:55
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 18 de diciembre del 2025.- Como resultado de acciones operativas llevadas a cabo por personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional se logró el aseguramiento de armas, cartuchos útiles y drogas en la ciudad de Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que personal de las tarifas corporaciones federales llevaba a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en este municipio de Morelia.

En un momento determinado en la comunidad de Atacheo de Regalado los oficiales lograron asegurar  4 Armas largas, así como cargadores y cartuchos.

Además de 91 Kg de marihuana y 285 Dosis de marihuana.

Finalmente lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balacera sacude la Cuauhtémoc y desata cacería policial en la CDMX: Hay seis detenidos 
Se roban más de un millón de pesos en asalto a autobús de pasajeros; salió desde Michoacán
Aseguran en Morelia, Michoacán, arsenal y estupefacientes
Camión de carga cae en barranco; circulaba por la Siglo XXI
Más información de la categoria
Balacera sacude la Cuauhtémoc y desata cacería policial en la CDMX: Hay seis detenidos 
Claudia Sheinbaum confronta a Trump y rechaza la criminalización de migrantes
Abandonan a su suerte a abuelita de 90 años en carretera de Tamaulipas; se busca a familiares inhumanos
Se incendia camión nodriza en la Siglo XXI; cinco autos y el camión quedaron calcinados
Comentarios