Caen tres presuntos miembros de célula criminal en Iztacalco; les aseguran armas y estupefacientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 14:39:37

Ciudad de México, a 27 de agosto 2025.- Fueron detenidos tres presuntos miembros de una célula criminal que opera en las alcaldías Iztacalco e Iztapalapa, en la Ciudad de México.

De acuerdo con información oficial, las detenciones se realizaron durante cateos en los que también se aseguró cerca de 900 dosis de drogas y armas de fuego.

Los señalados fueron identificados como Miguel Ángel "N" de 41 años de edad, Víctor Francisco "N" de 41 años y Rubí Athziri "N" de 27 años, todos presuntos miembros de Los Gansos, una célula delictiva dedicada al robo de coches y motocicletas, la extorsión de comerciantes y al narcomenudeo, según la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

Se dio a conocer que los operativos fueron realizados gracias a indagatorias hechas en las colonias Agrícola Oriental y Gabriel Ramos Millán Sección Tlacotal.

Se detalló que fueron incautadas 198 dosis de metanfetamina, 199 de cocaína y 192 bolsas con marihuana en dos departamentos ubicados en un edificio de la calle Oriente 229, en la colonia Agrícola Oriental.

También se decomisaron dos armas largas, cuatro cargadores, 50 cartuchos útiles y se detuvo a un hombre y una mujer de 41 y 27 años de edad.

En el tercer cateo en un predio de la calle Sur 119, en la colonia Gabriel Ramos Millán Sección Tlacotal, se aseguraron 99 dosis de metanfetamina, 100 de cocaína y 99 de marihuana.