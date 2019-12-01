Caen tres presuntos extorsionadores de chóferes del transporte público en la CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 10:45:09

Ciudad de México, a 17 de diciembre 2025.- Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), capturó a tres personas, presuntamente relacionadas con la extorsión de conductores de camiones de transporte público de la capital.

A través de un comunicado en redes sociales, el jefe de la Policía Capitalina, Pablo Vázquez Camacho, informó que dicha acción se realizó en atención a las denuncias de los conductores de los camiones que salen del paradero de Indios Verdes, rumbo al Estado de México.

Los afectados denunciaron que los sospechosos les cobraban cuotas diarias a cambio de no agredirlos físicamente.

Por lo anterior, los agentes policiales detuvieron a dos mujeres de 33 y 50 años de edad y un hombre de 30 años, en la colonia Residencial Zacatenco, de la alcaldía Gustavo A. Madero.