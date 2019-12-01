Caen tres por ataque a la influencer Evelyn Villa; la sometieron y robaron su casa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 10:17:32

Ciudad de México, a 17 de marzo 2026.- Personal de seguridad capturó a tres hombres, presuntamente implicados en la agresión en contra de la creadora de contenido digital, Evelyn Villa, ocurrido en la ciudad de Toluca, Estado de México el pasado 6 de marzo.

De acuerdo con información del periodista especializado en seguridad, Carlos Jiménez, mejor conocido como C4 en redes sociales, los tres sospechosos fueron ubicados y detenidos en la alcaldía Álvaro Obregón, de la Ciudad de México, mientras viajaban en un automóvil presuntamente usado pasa cometer delitos.

El caso de la influencer se hizo viral luego de que la afectada compartiera su testimonio en sus plataformas.

En un video, Evelyn Villa comentó que el 6 de marzo pasado regresaba de dejar a su hijo en la escuela cuando justo al cerrar el portón, un sujeto se le metió a la fuerza, la sometió y abrió la puerta para que entraran otros tres hombres vestidos de negro.

La mujer compartió que los sujetos la amarraron, la golpearon, la amenazaron y mientras unos la mantenían sometida, otros vaciaban la casa: dinero, joyas, ahorros y todo.

“Si no cooperas, vamos por tu hijo… sabemos cómo se llama y a qué escuela va”, asegura que le dijeron los criminales.

Las cámaras de seguridad de la casa captaron a varios de los agresores, incluyendo al primero que la interceptó con un chaleco fosforescente.