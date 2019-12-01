Centro de acopio en el Zócalo reúne 6 toneladas de ayuda para Cuba

Centro de acopio en el Zócalo reúne 6 toneladas de ayuda para Cuba
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 08:20:21
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 16 de febrero 2026.- El centro de acopio instalado por organizaciones civiles en el Zócalo de la Ciudad de México logró recaudar un total de seis toneladas de productos de primera necesidad para apoyar a Cuba, informaron los organizadores de la campaña.

Dicha iniciativa inició el pasado sábado 7 de febrero y concluyó el día 15 del mismo mes y fue impulsada por el colectivo Va por Cuba y la Asociación de Cubanos Residentes en México José Martí.

Además, Olivia Garza, vicepresidenta de una de las ONG, detalló al medio La Jornada, que se logró recabar distintos tipos de apoyo tanto en el centro de acopio instalado en el Zócalo como durante la manifestación realizada a las afueras de la Embajada de Cuba en México.

“La respuesta del pueblo mexicano ha sido extraordinaria. Confieso que varias veces se me salen las lágrimas al ver cómo personas mayores cargan sus cosas; en general todos, también jóvenes”, apuntó la activista.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Servicio Social: solicitan apoyo para identificar a un hombre fallecido en el Hospital Civil de Charo
Conductora presuntamente ebria, choca y resulta herida en Zamora, Michoacán
Ultiman a golpes a motocilcista, en Cortazar, Guanajuato
Lluvia de papayas paraliza la salida a Pátzcuaro: Vuelca camión en Morelia, Michoacán 
Más información de la categoria
Denuncian maltrato a menores en el DIF Oaxaca; funcionarios ejercerían abuso de poder
Madres buscadoras se suman al carnaval de Mazatlán y exhiben la peor cara de Sinaloa
Una cadena de oro y un fusil exclusivo del Ejército: Con lujo, poder e impunidad presume a su “niña” uno de los mayores capos de Michoacán
Combis subirán a Altozano de manera definitiva, adelanta Gladyz Butanda
Comentarios