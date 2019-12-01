Centro de acopio en el Zócalo reúne 6 toneladas de ayuda para Cuba

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 08:20:21

Ciudad de México, a 16 de febrero 2026.- El centro de acopio instalado por organizaciones civiles en el Zócalo de la Ciudad de México logró recaudar un total de seis toneladas de productos de primera necesidad para apoyar a Cuba, informaron los organizadores de la campaña.

Dicha iniciativa inició el pasado sábado 7 de febrero y concluyó el día 15 del mismo mes y fue impulsada por el colectivo Va por Cuba y la Asociación de Cubanos Residentes en México José Martí.

Además, Olivia Garza, vicepresidenta de una de las ONG, detalló al medio La Jornada, que se logró recabar distintos tipos de apoyo tanto en el centro de acopio instalado en el Zócalo como durante la manifestación realizada a las afueras de la Embajada de Cuba en México.

“La respuesta del pueblo mexicano ha sido extraordinaria. Confieso que varias veces se me salen las lágrimas al ver cómo personas mayores cargan sus cosas; en general todos, también jóvenes”, apuntó la activista.