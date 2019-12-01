Caen dos hermanos presuntos miembros de grupo delictivo antagónico de Tepito

Caen dos hermanos presuntos miembros de grupo delictivo antagónico de Tepito
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 11:17:36
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 6 de octubre 2025.- Personal de seguridad federal capturó a Diego “N” de 21 años y Derek “N” de 23 años de edad, hermanos señalados por trasiego de estupefacientes para un grupo criminal capitalino rival de una célula delincuencial del barrio de Tepito.

De acuerdo con información oficial, los dos detenidos, el mayor de ellos también conocido como “Duro”, forman parte de la Fuerza Antiunión, el cual antagoniza a La Unión Tepito en la lucha por el control de la operaciones ilícitas en el centro de la Ciudad de México.

Por su parte, el Gabinete de Seguridad federal comentó que las detenciones se realizaron en dos operativos de cateo en la alcaldía Venustiano Carranza, en los cuales también aseguraron dosis de drogas, seis teléfonos celulares e identificaciones.

En este operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN) en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la capital del país.

Los dos hermanos fueron presentados ante las autoridades correspondientes para que se resuelva su situación jurídica.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Morelia, Michoacán aseguran más de 525 dosis de estupefacientes
Hombre fallece en hospital de Morelia tras ser baleado en Villas del Pedregal
FGR investiga extracción ilegal de óxido férrico en mina de Arcelor Mittal en Michoacán
Capturan en Sonora a presunto homicida de un hombre, crimen ocurrido en Michoacán
Más información de la categoria
Accidente en juegos mecánicos irregulares deja cuatro lesionados en Celaya; aplicarán sanción a empresa responsable
Abandonan tres cadáveres con marcas de violencia sobre carretera federal en Morelos
La obra de Ciudad Judicial de Zamora se retomará en 2026 con 50% menos recursos: Gama Coria
Muere bebé al intentar cruzar la frontera a Estados Unidos con su madre
Comentarios