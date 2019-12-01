Caen dos hermanos presuntos miembros de grupo delictivo antagónico de Tepito

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 11:17:36

Ciudad de México, a 6 de octubre 2025.- Personal de seguridad federal capturó a Diego “N” de 21 años y Derek “N” de 23 años de edad, hermanos señalados por trasiego de estupefacientes para un grupo criminal capitalino rival de una célula delincuencial del barrio de Tepito.

De acuerdo con información oficial, los dos detenidos, el mayor de ellos también conocido como “Duro”, forman parte de la Fuerza Antiunión, el cual antagoniza a La Unión Tepito en la lucha por el control de la operaciones ilícitas en el centro de la Ciudad de México.

Por su parte, el Gabinete de Seguridad federal comentó que las detenciones se realizaron en dos operativos de cateo en la alcaldía Venustiano Carranza, en los cuales también aseguraron dosis de drogas, seis teléfonos celulares e identificaciones.

En este operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN) en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la capital del país.

Los dos hermanos fueron presentados ante las autoridades correspondientes para que se resuelva su situación jurídica.