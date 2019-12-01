Caen 5 presuntos integrantes de banda criminal dedicada a la extorsión, homicidio y más en Edomex

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Septiembre de 2025 a las 13:48:22

Acolman, Estado de México, a 20 de septiembre 2025.- Personal de seguridad federal y estatal capturó a cinco personas, todas presuntas integrantes de una banda criminal vinculada con delitos de extorsión, narcomenudeo, homicidio y despojo de inmuebles con violencia en el Estado de México y la Ciudad de México.

De acuerdo con información oficial, la detención de los presuntos criminales se dio en un operativo en un inmueble ubicado en la colonia Las Brisas, del municipio mexiquense de Acolman.

En la intervención de las autoridades fueron arrestadas Erika “N” y Wendy “N”, señaladas como las principales líderes de la organización delincuencial conocida como “Los Bonitos”, además de otros tres integrantes de la banda.

Además, los uniformados aseguraron dos vehículos, dos motocicletas, equipo de cómputo, teléfonos celulares, cartuchos útiles, dinero en efectivo y dosis de droga, así como el inmueble.