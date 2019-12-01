Querétaro, Querétaro, a 27 de noviembre 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo sentencia condenatoria en contra de Hemry Alejandro “N”, alias “El Escuincle” o “El Tabasco”, por cuatro hechos de homicidio calificado, imponiéndose una pena acumulada de 196 años de prisión.

Los hechos ocurrieron el 9 de octubre de 2024, cuando las cuatro personas ofendidas se encontraban en un domicilio ubicado en la comunidad de Buenavista, delegación Santa Rosa Jáuregui, municipio de Querétaro.

De acuerdo con la investigación, el ahora sentenciado arribó al lugar portando un arma de fuego, la cual accionó en contra de las víctimas, provocándoles lesiones que les ocasionaron la muerte. Posteriormente, huyó a bordo de un vehículo con dirección al estado de Guanajuato.

Derivado de los actos de investigación, Hemry Alejandro “N” fue identificado como probable interviniente y se convirtió en un objetivo prioritario para las Fiscalías Generales de los estados de Querétaro y Guanajuato. En el marco de las acciones de Sinergia Regional, se fortaleció el intercambio de información y la coordinación operativa para su localización, con la participación de la Policía de Investigación del Delito (PID), la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Miguel de Allende y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

El 25 de septiembre de 2026, un Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio y estableció una pena de 49 años de prisión por cada uno de los cuatro homicidios calificados, para una pena acumulada de 196 años de prisión, además de 2 mil 800 días multa.

Asimismo, el Tribunal condenó al sentenciado al pago de 2 millones 463 mil 860 pesos con 96 centavos por concepto de reparación integral del daño, monto que contempla la indemnización por la muerte de las víctimas, gastos funerarios, atención psicológica y daño moral en favor de las víctimas indirectas.

La resolución también contempla la suspensión de sus derechos políticos y civiles, así como la amonestación privada del sentenciado.