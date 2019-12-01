Caen 3 de Tepito por homicidio de carnicero en CDMX: Hay un menor entre ellos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 10:19:17

Ciudad de México, a 11 de septiembre 2025.- Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), capturó a un menor de edad, identificado como Yair Israel, presuntamente ligado al homicidio de un carnicero del mercado 2 de Abril, en la colonia Guerrero, registrado en noviembre del año pasado; así como a dos mujeres en posesión de estupefacientes.

Cabe señalar que los tres detenidos son presuntos miembros de una organización criminal capitalina, conocida como la Anti Unión Tepito, que opera en la zona centro de la capital de país.

El joven de 16 años, también conocido como “El Crazy” y se le aseguró un arma corta y dosis de droga, informó a través de redes sociales el jefe de la Policía Capitalina, Pablo Vázquez Camacho.

El adolescente está señalado por el asesinato de un carnicero, quien fue ultimado a balazos el pasado 7 de noviembre, luego de haber recibido amenazas y cobro de piso para poder trabajar en el centro de abasto.

Las dos mujeres fueron identificadas como Guillermina “N” alias "La Guera" y Karen “N”, a quienes se les aseguró una motocicleta y varias dosis de drogas.

Los detenidos también son señalados por haber colocado una manta con amenazas al "Betito" de la Unión Tepito, según indicó Vázquez Camacho.